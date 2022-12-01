Почти месяц под руководством опытных наставников – аккредитованных федеральных тренеров Школы экспорта РЭЦ, девять опытных экспортеров Липецкой области учились, как подготовить эффективный бизнес-план по выходу на новые зарубежные рынки, а также укрепить свои позиции на действующих. Акселерационная программа «Экспортный стандарт для МСП» разработана Школой экспорта РЭЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства. Она направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и нацелена на формирование у компаний системного подхода к структурированию экспортного проекта.

Программа обучения состоит из пяти тематически связанных модулей, каждый длительностью по два дня. В ходе обучения участники познакомились с инструментами создания ценностного предложения для зарубежных клиентов, определили стратегию масштабирования экспорта, оценили эффективность бизнес-процессов. Кроме того, обучение позволило рассчитать финансовые потоки от экспортной деятельности и определить влияние на финансовый результат, потренироваться в переговорных поединках.

Итогом программы для каждого участника стал проработанный бизнес-план и индивидуальная дорожная карта по выходу на новые зарубежные рынки, а также именные сертификаты АНО ДПО Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» за участие в акселерационной программе. «Экспортный стандарт для МСП» – это новая и более углубленная программа для экспортеров, которые уже реализуют свою продукцию за рубежом, но ориентированы на расширение географии продаж, – отметил начальник центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. – Подобные обучающие проекты дают стимул нашим предприятиям выстраивать новые экономические связи и развивать экспорт товаров российского производства». Сегодня липецкие экспортеры переориентируют рынки сбыта на страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Особым спросом пользуются изделия металлообработки, смазочные масла, медицинское оборудование, станки, сельскохозяйственная продукция.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года. «Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы стремимся вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.