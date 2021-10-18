Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал консультационный семинар «Финансовые инструменты экспорта». Его провели в Чаплыгинском районе. Спикером выступила сертифицированный федеральный тренер «Школы экспорта АО «Российской экспортный центр» Оксана Воронкова. В семинаре приняли участие 13 экспортно ориентированных и желающих работать на международных рынках представителей малого и среднего бизнеса региона.

В первый день изучили теоретические аспекты использования финансовых ресурсов внешнеэкономической деятельности: финансовые риски и методы их минимизации, типовые условия экспортного кредитования, специфику банковской проверки экспортёра и его контрагента, механизмы хеджирования при валютных операциях, инструменты предэкспортного финансирования. Второй день был посвящён анализу бизнес-кейсов из опыта действующих экспортёров с акцентом на финансовые аспекты. Предприниматели высоко оценили практическую значимость семинара, отметив важность владения всем спектром финансовых инструментов экспорта и навыками взаимодействия с финансовыми организациями.

«Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Подобные обучающие проекты дают возможность нашим предпринимателям получить необходимые знания и повысить свой профессиональный уровень».