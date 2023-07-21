Центр «Мой бизнес» Липецкой области завершил третий модуль акселерационной программы «Социальные инновации».Эксперт-практик Анна Асадова рассказала участникам, как набрать первых подписчиков при малом бюджете, какими способами настроить и запустить рекламу без привлечения таргетолога, как составить рабочий контент-план и писать цепляющие посты.

В третьем модуле участвовали более 30 человек. Это социальные предприниматели Липецкой области, которые работают в дошкольном и школьном образовании, в сфере информационных технологий, медицинской поддержке пациентов, краеведении, туризме и сельском хозяйстве. Как сообщили организаторы, акселератор социальных проектов – возможность для предпринимателей за короткий срок подготовить свою идею к реализации. Программа рассчитана на 57 часов, она продлится до конца июля и завершится защитой проектов.

В Липецкой области реестр социальных предприятий формируется с 2020 года. Сегодня в регионе 70 социальных предприятий, которые занимаются дополнительным образованием детей, предоставлением медицинской и паллиативной помощи, реабилитацией детей и взрослых, изготовлением медицинских изделий.

Акселератор социальных проектов проводит Центр инноваций социальной сферы совместно с Центром развития социального предпринимательства. Поддержка бизнеса в Липецкой области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин. Подробнее о мерах поддержки для социальных предпринимателей можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Липецкой области в разделе.

«Социальное предпринимательство – очень важное направление в сфере бизнеса, – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области для таких предпринимателей введены налоговые льготы, кроме того, мы готовы помогать с предоставлением недвижимости, которая есть в региональной собственности и оказывать необходимое содействие в реализации социально значимых проектов».