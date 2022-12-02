Новый единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия вступил в силу с 1 сентября 2022 года. С основными особенностями, возникающими при сертификации и лицензировании, а также изменениями в законодательстве разбирались участники тренинга, который прошел в Центре поддержки предпринимательства Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»).

По словам экспертов, особый интерес участников тренинга вызвал механизм получения образовательной лицензии, которая необходима всем, кто реализует образовательные программы в любом формате. Лицензия разрешает компании заниматься определенной деятельностью, а сертификация подтверждает качество товаров и услуг и распространяется на технологию производства/исполнения. Слушатели узнали, в какие уполномоченные органы обращаться для получения сертификатов или лицензий, а также какими мерами поддержки они смогут воспользоваться.

Такие обучающие тренинги проводятся в регионе постоянно, их актуальный график можно посмотреть на сайте мойбизнес48.рф в разделе «Календарь». Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

В регионе постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволяют вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».