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Семинар «Товары в онлайн. Стратегия продвижения для товаров», организованный Центром поддержки экспорта Липецкой области, состоялся на площадке Центра «Мой бизнес». Предприниматели познакомились с интерфейсом и правилами работы топ-площадок, изучили основные модели торговли, научились рассчитывать юнит-экономику товаров и формировать цену, прогнозировать прибыль и расходы работать с негативом.

Спикером на семинаре выступила эксперт по российским и международным маркетплейсам, федеральный спикер, автор и преподаватель «Деловая среда» и Skillbox Алина Гончаренко. Слушатели отметили структурированную подачу информации, современный, интересный формат проведения тренинга в виде интерактивной беседы и вовлечения слушателей в процесс обучения.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются администрация региона и Липецкая торгово-промышленная палата.

Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».