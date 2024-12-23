Компании МСП Липецкой области могут присоединиться к единой рейтинг-системе «Индекс дела». Это новый системный инструмент развития бизнеса, который в середине ноября запустила АНО «Национальное агентство «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России. Только за первый месяц приёма заявок к площадке Всероссийского рейтинга «Индекс дела» подключились больше 1000 предпринимателей из 78 регионов страны.

Рейтинг-система оценки МСП позволяет провести самодиагностику бизнеса и получить статус лидера сферы могут микро-, малые и средние предприятия практически из всех сфер деятельности. Участие в рейтинге позволяет не только подтверждать положительную репутацию бизнеса, но и привлекать новых клиентов, расширять географию своего дела, а также получать инструменты для развития и масштабирования.

Для упрощения доступа бизнеса к новому инструменту на базе центров «Мой бизнес» была запущена специальная мера поддержки. Предприниматели могут получить софинансирование до 30% от суммы регистрационного взноса для участия во Всероссийском рейтинге «Индекс дела».

Сам рейтинг будет проходить в два этапа: скоринг и ранжирование. Для начала предпринимателю нужно будет заполнить лишь небольшую форму с основными данными о бизнесе. На этом этапе деятельность компании будет анализироваться по стандартным критериям: есть ли задолженность у компании по налогам, находится ли предприятие в стадии банкротства, отсутствует ли в реестре недобросовестных поставщиков и так далее. Результаты первичного скоринга будут доступны всем участникам в срок не позднее месяца со дня подачи заявки.

После успешного прохождения этого этапа у участников в личных кабинетах автоматически откроется доступ к заполнению заявок на действующие номинации. Предприниматель может подать заявку на все имеющиеся номинации — компания может принять участие в каждом рейтинге и получить индекс своего дела. Ранжирование будет вестись по собственной методологии и опираться на ядро экономических показателей, фактическую оценку темпов и направлений развития бизнеса без вмешательства субъективной оценки. Применение специальных региональных коэффициентов позволит сравнивать между собой бизнес, работающий в одной сфере, но в разных регионах России. Определять лидеров в каждой сфере будут по пяти индексам: индекс роста, индекс узнаваемости, индекс будущего, индекс продаж и индекс корпоративной социальной ответственности.

Чем больше у бизнеса достижений по одному или нескольким направлениям – тем выше шанс попасть в топ. А самые высокие показатели среди компаний по конкретному индексу дают возможность не только войти в региональный или федеральный топ, но и попасть в число лидеров внутри спецноминации: «Лидер франшиз», «Лидер бухгалтерского аутсорсинга», «Активный предприниматель», «Командный бизнес», «Перспективный бизнес», «Ответственный бизнес». Итоги рейтинга станут известны 31 марта 2025 года. Все финалисты рейтинга получат специальные отметки для своих объектов бизнеса и доступ к площадке нетворкинга для обмена опытом и поиска новых деловых связей.

Участников ждут бонусы от партнёров рейтинга, первые из которых можно получить уже после регистрации и подачи заявки на первый этап отбора. Это расчетное-кассовое обслуживание на льготных условиях, специальные программы по продвижению на маркетплейсе, гранты на образовательные курсы, инструменты для поиска сотрудников, доступ к корпоративной библиотеке и цифровым сервисам. Зарегистрироваться во Всероссийском рейтинге малого и среднего бизнеса «Индекс дела» можно по ссылке.

«Высокие позиции в рейтингах улучшают репутацию компании и создают доверие к бренду и продукции, а также служат индикатором эффективности бизнеса. Участие в подобных проектах открывает двери к новым бизнес-возможностям, включая партнерства и инвестиции, и предоставляют полезные данные для стратегического планирования и управления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.