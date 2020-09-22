Липецкие предприниматели могут получить грант для развития турбизнеса

Федеральное агентство по туризму объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому, – уверен глава региона Игорь Артамонов. – Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе».

Конкурс проводится в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1619 (далее Правила). Заявки будут принимать с 22 сентября по 8 октября. Прием заявок в бумажном виде осуществляется по адресу Федерального агентства по туризму в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени и завершается в 18:00 в день окончания приема заявок. Датой поступления заявки на бумажном носителе считается дата, присвоенная системой делопроизводства Федерального агентства по туризму входящей корреспонденции. Прием заявок в форме электронных документов осуществляется с 11:00 по московскому времени в день начала приема заявок до 23:59 по московскому времени в день окончания приема заявок.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели предоставления грантовой поддержки в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 2194-р, составляет 1,2 млрд рублей. Заявка представляется в Федеральное агентство по туризму в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 1619.tourism.gov.ru или в бумажном виде. Адрес приема заявок в электронном виде: 1619.tourism.gov.ru Адрес приема заявок в бумажном виде: 125039, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня IQ-квартал). Контактное лицо: Юлия Сергеевна Лагун Контактный телефон: 8 (495) 870-4091. Адрес электронной почты: grant@tourism.gov.ru

Информация и документы, поступившие в Федеральное агентство по туризму после указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у организации или индивидуального предпринимателя Федеральным агентством по туризму. Требования, предъявляемые к участникам конкурса, установлены пунктом 8 Правил, доступны по электронному адресу здесь. С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.