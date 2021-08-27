Содействие предприятиям малого и среднего предпринимательства в обеспечении патентной защиты их интеллектуальной собственности на разработки, обеспечение надежной правовой охраны товарных знаков является одной из важнейших задач Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области. Данная мера поддержки осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Высокая квалификация привлекаемых сотрудников и многолетний опыт работы в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность позволяют решать задачи любого уровня сложности. В зависимости от потребности субъектам МСП могут быть предоставлены коробочные решения оказания патентных услуг.

В современных реалиях правовая охрана интеллектуальной собственности является эффективным средством защиты от недобросовестных коммерсантов, повышения капитализации организации и увеличения ее доходной части, снижения рисков потери имиджа в результате деятельности организаций, нарушающих интеллектуальные права. Узнать об услуге можно по телефону: 7(4742) 37-13-87.