Фонд поддержки МСП Липецкой области запускает акцию по снижению процентной ставки. С 8 по 30 сентября предприниматели смогут получить займ под 3-5% годовых. Ставка действительна для займа «Экспресс» на сумму не больше миллиона рублей. Средства можно потратить на приобретение транспорта, с/х техники, оборудования, товаров, сырья, материалов, оплату работ и услуг.

Воспользоваться акцией смогут предприниматели, которые в этом году еще не получали льготной поддержки в виде займов. Уже сейчас можно начать собирать необходимый пакет документов. Он минимальный, а оформление происходит без комиссий, страховок и расходов по оценке залогов.

Узнать более подробную информацию об акции можно по телефону: +7(4742)56-20-20 или в социальных сетях Фонда ВКонтакте (https://vk.com/lipfond_ru) и Телеграм. (https://t.me/lipfond_ru) Кроме того, специалисты готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресу: г.Липецк, ул.Кузнечная, 8, и г. Елец, ул. Карла Маркса, д.15.

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ведёт деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главная задача – поддерживать субъекты МСП и самозанятых граждан. Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках.

«Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.