Центр «Мой Бизнес» Липецкой области приглашает жителей региона 18 января в 11:00 на бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Персональная стратегия: почему не работает планирование на быстро меняющемся рынке, и как составить гибкую стратегию на 2023 год». Он предназначен для начинающих и уже действующих предпринимателей.

На тренинге будут обсуждаться шаги по созданию ключевых положительных перемен в бизнесе, ошибки, которые совершает собственник при реализации стратегии, а также то, как вдохновлять сотрудников и клиентов через стратегию, почему сейчас не работает классическое планирование, что надо пересмотреть и добавить. В практическую часть мероприятия войдут разбор кейсов участников, ответы на вопросы, нетворкинг, гайд «Персональная стратегия лидера». По итогам мастер-класса слушатели научатся понимать причины демотивации сотрудников, избегать фатальных ошибок при реализации стратегии, оценивать масштабы своих компаний, анализировать риски.

Персональная стратегия призвана помочь бизнесменам за короткий промежуток времени выйти на новый уровень дохода за счет инновационных подходов к решению задач и коммуникациям, сообщили организаторы. Тренинг состоится в центре «Мой бизнес» в Липецке на улице Кузнечная, 8. Регистрация здесь.