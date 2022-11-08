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Предприниматели Липецкой области приглашаются на лекцию «Цифровизация в срезе права: преимущества и риски». Она состоится 15 ноября в Липецком государственном техническом университете.

Спикером выступит доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России Элина Сидоренко. Также она возглавляет АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» и руководит межведомственной рабочей группой по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы РФ.

Начнется лекция в 10:00 в ЛГТУ на улице Московская, 30. Более подробную информацию можно узнать по телефону +7(4742)22-17-07 в управлении экономического развития Липецкой области.