Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс объявляют конкурс перспективных брендов России. Согласно поручению Президента, в июне будут отмечены новые бренды России. На форуме «Сильные идеи для нового времени» будут подведены итоги и награждены финалисты и победители. Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля 2023 года здесь по пяти номинациям: продовольственные товары; потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии; креативные индустрии. Участниками конкурса могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, – чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также, чьи товары уже высоко оценены потребителями.

Основными инструментами поддержки станут: содействие в продвижении на онлайн- и офлайн-торговых площадках; продвижение в традиционных медиа; содействие в продвижении в «новых медиа»; обучающие программы. Другие инструменты поддержки от партнеров проекта. Среди них – Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты» и другие.

Для подачи проекта предприниматели должны быть зарегистрированы на платформе https://идея.росконгресс.рф