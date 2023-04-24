Научиться развивать свое дело в интернете с помощью современных цифровых инструментов липецким предпринимателям помогает центр «Мой бизнес» Липецкой области. Там сообщили, что воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в VK Рекламе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на этой платформе.

Для этого необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» в Липецке на улице Кузнечная, 8 или в Ельце на улице Карла Маркса, 15 до 30 апреля этого года включительно или оставить заявку по ссылке https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/udvoenie-reklamnogo-byudzheta-na-platforme-vk-reklama Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75.

«Программа с VK была запущена в прошлом году. В ней приняли участие предприниматели 85 регионов России, и одними из самых активных регионов, где бизнес воспользовался этой программой, стали Санкт-Петербург, Челябинская область, Москва, Удмуртская Республика и Красноярский край. Мера поддержки позволила предпринимателям сэкономить в общей сложности почти 20 млн рублей на продвижении. Отмечу, что мы наблюдаем прирост числа субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн. Это говорит о том, что меры поддержки в сфере интернет-торговли и продвижения попадают в запрос бизнес-сообщества. Теперь наша программа расширена на новую рекламную платформу, что повысит и число участников, и возможности предпринимателей», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой стали правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.