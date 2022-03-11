Липецкая область входит в десятку лучших регионов по охвату МСП в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства. Ее запустило Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», оператором выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, программа позволяет приобретать облачное программное обеспечение отечественных производителей со скидкой 50% на цифровой платформе МСП.РФ. Цифровая платформа МСП.РФ предоставляет большое количество онлайн-сервисов, пользователям стал доступен заказ более 110 программных продуктов со скидкой 50%. Оставить заявку на российское программное обеспечение (ПО) за половину стоимости может любой представитель малого и среднего бизнеса, а также ИП. Для оформления заказа достаточно быть зарегистрированным на Цифровой платформе МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства. Никакие дополнительные документы не нужны.

Свое программное обеспечение на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает самые разные сферы: розничную торговлю, бытовые и гостиничные услуги, туризм, автомобильный и ресторанный бизнес, медицину, транспорт и логистику, строительство, фермерство и другие. Для удобства пользователей на Цифровой платформе есть подбор нужного продукта по заданным параметрам. В будущем перечень поставщиков и доступных программ будет расширяться. Главное условие размещения на сервисе – ПО должно быть полностью российским.

Сейчас на Цифровой платформе помимо заказа ПО со скидкой 50% доступно еще 11 федеральных сервисов. Кроме того, около полусотни мер поддержки на портал МСП.РФ интегрировали региональные власти. «Меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере цифровизации позволят предпринимателям в сегодняшних условиях снизить свои издержки при переходе на российское программное обеспечение», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса была запущена в 2021 году Минцифры и РФРИТ. Она позволяет покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. За прошлый год по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тыс. лицензий со скидкой.