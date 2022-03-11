В регионе

Липецкие предприниматели могут заказать программное обеспечение со скидкой 50% на Цифровой платформе МСП.РФ

22 минуты назад
7 посмотрели

Читайте нас в

Липецкая область входит в десятку лучших регионов по охвату МСП в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства. Ее запустило Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», оператором выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, программа позволяет приобретать облачное программное обеспечение отечественных производителей со скидкой 50% на цифровой платформе МСП.РФ. Цифровая платформа МСП.РФ предоставляет большое количество онлайн-сервисов, пользователям стал доступен заказ более 110 программных продуктов со скидкой 50%. Оставить заявку на российское программное обеспечение (ПО) за половину стоимости может любой представитель малого и среднего бизнеса, а также ИП. Для оформления заказа достаточно быть зарегистрированным на Цифровой платформе МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства. Никакие дополнительные документы не нужны.

Свое программное обеспечение на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает самые разные сферы: розничную торговлю, бытовые и гостиничные услуги, туризм, автомобильный и ресторанный бизнес, медицину, транспорт и логистику, строительство, фермерство и другие. Для удобства пользователей на Цифровой платформе есть подбор нужного продукта по заданным параметрам. В будущем перечень поставщиков и доступных программ будет расширяться. Главное условие размещения на сервисе – ПО должно быть полностью российским.

Сейчас на Цифровой платформе помимо заказа ПО со скидкой 50% доступно еще 11 федеральных сервисов. Кроме того, около полусотни мер поддержки на портал МСП.РФ интегрировали региональные власти. «Меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере цифровизации позволят предпринимателям в сегодняшних условиях снизить свои издержки при переходе на российское программное обеспечение», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса была запущена в 2021 году Минцифры и РФРИТ. Она позволяет покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. За прошлый год по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тыс. лицензий со скидкой.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание