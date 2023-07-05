Липецкие предприниматели обсудили перспективы развития внешнеэкономической деятельности с российскими торгпредами в Абхазии, Алжире, Бельгии, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре и Словакии. Встреча прошла в Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области.

Открывая заседание Клуба экспортеров, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова, отметила, что в регионе уделяется особое внимание налаживанию прочных связей с международным сообществом и развитию торгово-экономического сотрудничества.

«Внешнеторговый оборот Липецкой области остается на высоком уровне, несмотря на санкционные ограничения, – отметила Евгения Локтионова. – Основу составляют экспортные поставки металлов и сельхозпродукции. Кроме того, есть перспективы роста и потенциал развития торгово-экономического оборота со всеми семью странами».

Президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов, подчеркнул актуальность таких встреч для развития экономических отношений и реализации бизнес-проектов. Он отметил, что приезд торговых представителей – всегда дополнительный шанс к развитию. А руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов обратил внимание на актуальную проблему участия компаний в выставках. Из-за нестабильности валютных курсов возникают сложности с финансированием выставочных стендов. «В 2020-2021 годах малый и средний бизнес Липецкой области был ориентирован в основном на страны Евросоюза, – напомнил Василий Гольцов. – Только около 30% продукции направлялось на Восток. Но в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Вектор развития липецких компаний был переориентирован на Восток и страны СНГ. Теперь доля продукции, поступающей в Евросоюз, составляет не более 5%. Между тем, мы не отказываемся от сотрудничества с теми, кто готов работать и дальше».

Затем на встрече выступили торговые представители, которые рассказали об особенностях развития российского экспорта. Торговый представитель России в Королевстве Саудовская Аравия отметил, что для нашего бизнеса здесь есть огромный потенциал. Если в 2016 году товарооборот между странами составлял около 300 млн долларов, то в прошлом году он достиг 1,7 млрд долларов. Однако компаниям наиболее предпочтительнее выбирать формат бизнес-миссий и выставок. Завершилась встреча осмотром выставки липецких производителей и переговорами по вопросам дальнейшей реализации экспортных контрактов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.