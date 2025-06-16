Липецкие предприниматели начали получать преференции за использование вторичного сырья в производстве

Круглый стол «Природосберегающие технологии в бизнесе. Отходы в доходы» состоялся в Липецкой торгово-промышленной палате при поддержке центра «Мой бизнес». Мероприятие было посвящено вопросам реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 1991, которое регулирует порядок подтверждения производства товаров с использованием вторичного сырья и направлено на активизацию и мотивацию предпринимателей развивать проекты по переработке и вторичному использованию отходов.

В обсуждении приняли участие представители органов власти, бизнеса, общественных формирований и объединений. Открывая встречу, президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов подчеркнул важность и актуальность заявленной темы как для бизнеса, так и для окружающей среды в целом.

В формате видеоконференцсвязи в заседании участвовала первый заместитель председателя Совета ТПП РФ по экономике замкнутого цикла Елена Семилетова, которая отметила, что механизм понижающего коэффициента, предусмотренный Постановлением № 1991, является пилотным проектом для отработки механизма подтверждения вторичного сырья в продукции. Производители, добросовестно вовлекающие вторичное сырьё и подтверждающие это через взаимодействие с ТПП и Министерство промышленности и торговли, получают возможность избежать экологического сбора. Ключевым аспектом успешного внедрения этих механизмов является взаимодействие между производителями и переработчиками вторичного сырья.

В ходе круглого стола отмечено, что переводя отходы в доходы, бизнес минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, что в свою очередь влечет сохранение здоровья не только жителей нашего региона, но и всей страны. Участникам разъяснили порядок оценки наличия у производителей технической и технологической возможности производства товаров с использованием вторичного сырья.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«За зелеными технологиями будущее, – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Уже сейчас многие липецкие предприятия их активно внедряют и получают от этого экономическую выгоду».