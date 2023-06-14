Второй модуль образовательной программы «Экспортный форсаж» состоялся на днях в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Слушателям рассказали о ценообразовании на товары и услуги, уникальных торговых предложениях, а также нюансах и инструментах стратегий выхода на экспортные рынки.

Как сообщили организаторы, командам удалось сформулировать, в чем состоит конкурентное преимущество своей компании, а также отработать на практике способы понимания целевой аудитории. На межмодульный период ученики отправились с домашним заданием, а результаты его выполнения продемонстрируют уже на следующей встрече.

«Участие в программе – это возможность как для начинающих экспортеров, так и для компаний с опытом экспортной деятельности обучить своих сотрудников всем аспектам ведения внешнеэкономической деятельности, создать экспортные стратегии для каждого конкретного предприятия-участника программы, повысить конкурентоспособность липецкой продукции, расширить географию сбыта товаров, а значит придать импульс экономическому росту нашего региона, укрепить репутацию Липецкой области и ее инвестиционного потенциала», – отметил начальник центра поддержки экспорта, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов.

Компании принимают участие на безвозмездной основе, все расходы оплачивает центр «Мой бизнес». Итогом программы акселерации станет заключение участниками внешнеторговых контрактов. В Липецкой области программа «Экспортный форсаж» работает с 2019 года. Ее реализует Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». За время работы программы в ней приняли участие около 50 компаний малого и среднего бизнеса. «Сейчас в Липецкой области действуют более 50 предприятий, ориентированных на экспорт. География поставок обширная – около 50 государств. Из них большая часть – страны восточного направления. Компании отправляют металлоконструкции, сельхозпродукцию, нефтехимию, станки, замороженные полуфабрикаты и многое другое», – рассказали в центре «Мой бизнес».