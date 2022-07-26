В регионе

Липецкие предприниматели обсудили практику взаимодействия бизнеса и службы исполнения наказаний

1 час назад
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Практику взаимодействия бизнеса и службы исполнения наказаний обсудили сегодня заместитель начальника УФСИН региона Олег Щедрин и заинтересованные предприниматели в Центре «Мой бизнес» Липецкой области. Сейчас в регионе семь предприятий трудоустроили граждан, осужденных к принудительным работам, сообщили в управлении экономического развития области.

Речь на встрече шла об особенностях:

  • регулирования трудовых отношений с работниками (осужденными), направленными на предприятие для выполнения принудительных работ;
  • сроков трудоустройства (неопределенный срок/или на срок определенный приговором суда);
  • размера заработной платы, которая платится осужденному и многом другом.

Также предпринимателям рассказали о плюсах трудоустройстве данной категории граждан, среди которых: постоянная численность работников, а также оперативная замена рабочей силы, «закрытие» части расходов по обеспечению работников государством и высокая мотивация работников в качественном выполнении трудовых функций. Кроме того, во время встречи прошла дискуссия, на которой выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов.

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