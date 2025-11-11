Липецкие предприниматели обсудили с экспертами решение актуальных проблем международных расчетов

Круглый стол «Проблемы и перспективы экспорта в современных условиях», организованный Центром поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»), объединил для дискуссии представителей бизнеса и экспертов. За четыре часа участники получили развернутую информацию, необходимую для экспортной деятельности в новых экономических реалиях.

Открывая мероприятие, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил высокую значимость темы для региональных компаний и обозначил ключевые проблемы, с которыми они сталкиваются в текущей экономической ситуации. В фокусе дискуссии были практические решения самых острых вопросов: от выбора рынка, поиска партнеров до финансовых расчетов в новых реалиях. Куда экспортировать сейчас — в страны Азии, Индию, Китай или СНГ? Как проводить платежи и работать с валютным контролем в новых реалиях? Где найти надежного покупателя за рубежом? Как правильно определить стоимость и оформить сделку? Как проводить расчёты в 13 национальных валютах в 21 стране? На все эти вопросы ответили ведущие федеральные и региональные эксперты.

Итогом круглого стола для каждого участника стал четкий план действий по запуску или расширению экспорта. «Несмотря на вызовы времени, у липецкого бизнеса есть потенциал и возможности для интеграции в глобальную экономику», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.