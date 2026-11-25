Круглый стол на тему «Качество – потенциал роста. Новая версия ISO 9001», приуроченный ко Всемирному дню качества, прошел 24 ноября в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Он собрал представителей власти, крупных промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»), президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил, что подобные встречи уже стали ежегодной традицией и позволяют региональному бизнесу обмениваться опытом и знакомиться с лучшими практиками внедрения стандарта ИСО в Липецкой области.

В ходе встречи шести компаниям и организациям региона были вручены сертификаты соответствия системы менеджмента качества. Среди них АНО «ЦПЭ Липецкой области», которое подтвердило высокую оценку своей деятельности по оказанию услуг предпринимателям региона. Также сертификаты соответствия системы менеджмента качества получили ООО «СоюзРубин-Втормет», ООО «СоюзРубин-Полимер», ООО «Джойтех», ООО «Юговостокэлектромонтаж-1», ИП Хохрякова Валентина Борисовна (немецкая пекарня «Гутен таг»).

В ход круглого стола обсуждались современные подходы к аудиту и развитию СМК, а также обмен опытом между компаниями региона. Главным спикером выступил Сергей Чертов, аудитор органа по сертификации «Русский эксперт», ведущий эксперт премий Правительства РФ и СНГ в области качества.

«Стандарты менеджмента качества – это не просто формальность и не просто сертификат. Это процессы, которые позволяют липецким предпринимателям повышать доверие клиентов, создавать надёжную основу для роста компании и выстраивать устойчивые бизнес-связи», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.