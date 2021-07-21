Обучающий семинар Школы экспорта РЭЦ «Основы экспортной деятельности» провел для предпринимателей Центр поддержки экспорта Липецкой области. Его посетили 20 действующих и потенциальных экспортеров.

Предприниматели узнали об алгоритмах оценки готовности своего предприятия к реализации экспортной деятельности и об оформлении основных документов, необходимых при совершении внешнеторговой сделки. Также был рассмотрен порядок проверки надежности зарубежного контрагента, предложены онлайн-источники информации, которые содержат актуальную информацию для экспортеров. Семинар входит в программу «Жизненный цикл экспортного проекта», которая реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Еще 15 слушателей – региональные представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в реализации экспортной деятельности своего предприятия, посетили подобный семинар в Лебедяни. Они изучили правовые аспекты экспортной деятельности. Рассматривались базовые международные правовые акты, регулирующие внешнеторговую деятельность; международное частное право; механизмы досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам; меры господдержки экспортеров, ряд других тем.

Участники семинара отметили структурированную подачу информации, современный, интересный формат проведения тренинга в виде интерактивной беседы и вовлечения слушателей в процесс обучения. После обучения каждый слушатель получил соответствующий сертификат.

«Вовлечению малых и средних предприятий в экспортную деятельность областная администрация уделяет особое внимание. В регионе созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.