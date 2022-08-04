Использование маркетплейсов обсуждали сегодня слушатели на практическом уроке в центре «Мой бизнес» Липецкой области. В нем приняли участие эксперты по продажам на торговых электронных площадках Ксения Ермолова и Артем Грачев, которые помимо вывода новых продавцов на маркетплейсы имеют самостоятельный опыт продаж.

Спикеры подробно разобрали все плюсы и минусы российских и зарубежных торговых электронных площадок, рассказали о схемах сотрудничества с площадками и особенностях доставки. Назвали примеры невозвратных товаров. Слушатели урока, а их было около 50 человек, получили возможность поработать в режиме онлайн с сервисами аналитики, которые помогают продавцам отслеживать полезную статистику.

В центре «Мой бизнес» проходит большое количество полезных мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей. Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».