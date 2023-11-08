Встреча с военным комиссариатом и военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, прошла в центре «Мой бизнес». Бойцам передали 216 комплектов зимней камуфляжной формы, а также термобелье. Гуманитарную помощь обеспечила Липецкая торгово-промышленная палата совместно с предпринимательским сообществом региона. В сборе средств на обмундирование для военнослужащих в зоне СВО вместе с Липецкой ТПП приняли участие 12 компаний региона.

Липчанин Евгений с первого дня мобилизации участвует в СВО. Комплект камуфляжной формы оценил на месте. «Комплект очень теплый, качественный, большое спасибо тем, кто предоставил данную помощь. Думаю, что ребята будут довольны», – сказал Евгений.

Это не первый сбор гуманитарной помощи, организованный Липецкой ТПП и центром «Мой бизнес». Ранее для бойцов СВО в рамках акции #МойБизнесПомогает были закуплены и переданы комплекты необходимой экипировки и бронежилеты, шины для техники и автоприцепы. Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил, что сегодня, как никогда, важно сплотиться всем жителям нашей страны.

«К нам поступает обратная связь от бойцов, они очень благодарят за оказанную помощь всех неравнодушных липчан. В первую очередь за тепло от вашей заботы. В преддверии холодов вы собрали такой необходимый гуманитарный груз для наших солдат», – сказал начальник управления административных органов Липецкой области Игорь Гречуха.