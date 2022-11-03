Спортивный инвентарь для проведения различных соревнований получат в ближайшее время 16 школ Володарского района Донецкой Народной Республики. Гуманитарную помощь, в том числе канат для перетягивания, наборы для игры в бадминтон, скакалки, баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, передали неравнодушные предприниматели из Липецкой области. Благотворителями выступили компании ООО «Инсайт» и ООО «СМУ-3», а также индивидуальные предприниматели Дмитрий Филимонов и Андрей Ролдугин. Особенными подарками станут спортивная форма, которую получат 160 школьников, а также кубки и грамоты для будущих победителей соревнований.

«Ко мне обратился один из знакомых, который сейчас помогает в восстановлении Володарского района. Мы не могли остаться в стороне, ребята не должны оставаться без детства из-за сложившейся ситуации», – рассказал представитель компании ООО «Инсайт» Денис Проскурин. Помощь подшефному району Липецкая область оказывает на регулярной основе. Каждую неделю на Донбасс отправляются машины с гуманитарной помощью, в том числе необходимым для ремонтных работ строительным оборудованием. «Спасибо неравнодушным гражданам за оказываемую Володарскому району поддержку, а находящимся там специалистам – за качественное и своевременное выполнение работ. Благодаря совместным усилиям мы поможем жителям района скорее вернуться к нормальной жизни и несмотря ни на что продолжим оказывать всю необходимую помощь в восстановлении освобождённых территорий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.