Липецкие предприниматели покорили международную выставку «Мир детства-2025»

Липецкая область успешно представила свой экспортный потенциал на крупнейшей международной выставке товаров для детей «Индустрия детских товаров» – «Мир детства-2025», которая проходила с 17 по 19 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Участие шести региональных производителей организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Коллективный стенд региона объединил компании, специализирующиеся на производстве традиционных русских сувениров, дизайнерской одежды, аксессуаров, развивающих игрушек и образовательных программ. «Многие липецкие компании являются экспортно ориентированными. Участие в подобных выставках – это возможность получить выход на новые, в том числе международные рынки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Во время работы выставки были достигнуты значимые соглашения. Так, бренд «MARIFAN» (ИП Каверина М.Г.) с уникальными кокошниками с тематической вышивкой вызвал большой интерес у представителей Вьетнама. Стороны договорились о поставке пробной партии продукции в ближайшее время. Инженерная мастерская «Оранжевого кота» (ИП Ильина О.С.) не только получила приглашение представить свои развивающие деревянные игрушки на выставке в Казахстане, но и заинтересовала российскую сеть магазинов Fix Price, обсуждается крупный сезонный заказ. Бренд «Радости для тебя» (ИП Бугакова Е.А.), впервые участвовавший в мероприятии такого уровня, провел успешные переговоры с партнерами из Армении о подготовке экспортного контракта на поставку эксклюзивных украшений ручной работы. ООО «Кружевной край» достигло договоренности о поставке пробной партии детских платьев с кружевной отделкой в Ливан. ООО «Компания Игрушки» нашла новых партнеров в Киргизии и Казахстане, доказав конкурентоспособность своих ярких и экологичных пластмассовых игрушек на фоне массовой продукции из Азии. Франшиза «Академия Ритания» (ООО «Бизнес-Развитие») отметила высокий интерес к своим образовательным методикам в международном формате.

Для предпринимателей выставка стала важным этапом развития, позволившим ознакомиться с новейшими тенденциями, представить свои проекты широкой аудитории и установить прочные профессиональные связи. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.