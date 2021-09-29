Участники конкурсного отбора на получение гранта «Лёгкий старт» представили свои проекты экспертам для оценки, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области. В конференц-зале центра «Мой бизнес» прошло первое заседание конкурсной комиссии.

В её состав представители органов исполнительной власти, общественных бизнес объединений, высших учебных заведений. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей была учреждена в 2019 году по распоряжению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. В рамках региональной программы развития малого и среднего бизнеса предусмотрена поддержка начинающих предпринимателей в виде грантов «Легкий старт». На эти цели в областном бюджете выделено 6 млн рублей.

«В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Жители области, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трёх лет, могут получить до 600 000 рублей на организацию собственного дела по одному из приоритетных видов деятельности в сфере обрабатывающих производств, сбора и утилизации отходов, IT, здравоохранения, дополнительного образования, а также общественного питания, туризма, спорта, организации досуга и отдыха.

Из 54 заявителей по итогам предварительного рассмотрения документов к участию в конкурсе допущено 45 проектов. Комиссия оценит участников по балльной системе. Критериями отбора для предоставления грантов являются: наличие у претендента опыта работы в сфере планируемого к реализации вида деятельности, профильного образования, прохождение обучения основам предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, оценка эффективности представленного проекта.

Поддержку получат 10 претендентов, набравших наибольшее количество баллов. Результаты конкурсного отбора будут размещены на сайте. Использовать грант предприниматель должен в течение года с момента получения. Направить средства господдержки можно на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, ремонт помещений, разработку проектной документации, подключение к коммунальным сетям.