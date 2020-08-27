Липецкие предприниматели получат грант «Лёгкий старт»

Участники конкурсного отбора на получение гранта «Лёгкий старт» представили свои проекты экспертам для оценки, сообщили в управлении экономического развития Липецкой области. В конференц-зале центра «Мой бизнес» прошло первое заседание конкурсной комиссии. В её состав вошли представители органов исполнительной власти и общественных бизнес-объединений.

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей была учреждена в 2019 году главой администрации Липецкой области. Её действие сохранилось на текущий год в связи с высокой востребованностью у молодого бизнеса. «В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Конкурсантов оценивают по пятибалльной системе. Критериями отбора для предоставления грантов является наличие у претендента опыта работы в сфере планируемого к реализации вида деятельности, профильного образования, прохождение обучения основам предпринимательской деятельности, наличие имущества, необходимого для реализации проекта (земельных участков, производственных объектов), оценка эффективности представленного проекта.

Из 76 заявителей по итогам предварительного рассмотрения документов к участию в конкурсе допущено 57 проектов. Как отметил начальник регионального управления экономического развития Сергей Курбатов, в этом году преобладают интересные и оригинальные бизнес-идеи, среди которых – детский фитнес, скалодром, студия вышивки, кузница, кафе-музей, зорбинг центр.

Поддержку получат 20 претендентов, набравших наибольшее количество баллов. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 10 млн рублей. Имена победителей объявят 18 сентября на форуме «Мой бизнес. Время атлантов», там же состоится награждение получателей «Лёгкого старта 2020».