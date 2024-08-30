Липецкие товаропроизводители, принявшие активное участие в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, отмечены благодарственными письмами правительства Липецкой области и дипломами дирекции выставки. Свои товары они представили миллионам гостей в рамках проекта «Универмаг», на фермерских ярмарках и гастрономических фестивалях.

Выставка работала с ноября 2023 года по июль 2024-го. Участие в проекте «Универмаг» приняли 30 липецких производителей, представивших в том числе елецкое кружево, романовскую игрушку, украшения, текстиль, сувенирную продукцию, задонские пряники. Продано более 10 тысяч наименований товаров и продукции, проведено 30 тематических мастер-классов и презентаций. Липецкая область отмечена в номинации «Лучшие продажи и активное участие в проекте». Широко проводилась работа по формированию гастрономического имиджа региона. Фермерские и гастрономические ярмарки стали площадками по продвижению продукции липецкой земли.

«Мы постарались показать всей России, какая прекрасная продукция производится в Липецкой области. Представили очень много малых производств – красивых, вкусных. Всё это для нашей страны и благодаря активным, целеустремленным и любящим своё дело предпринимателям Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.