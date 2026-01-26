Липецкие предприниматели помогли приюту для животных

Центр «Мой бизнес» Липецкой области передал подопечным приюта для безнадзорных животных «ДружоК» сухие корма, мясные консервы и игрушки. В приюте живут больше 100 собак. У многих серьезные заболевания или травмы.

Помощь собрана в рамках благотворительной акции #МойбизнесПомогает. Центр «Мой бизнес» проводит ее не в первый раз. Более чем за три года инициативу поддержали свыше 30 предпринимателей, которые оказали содействие в сборе порядка 200 мешков сухого корма для «хвостиков», а также аксессуаров и средств для ухода.

«Подобные акции позволяют проявить милосердие. Их участники демонстрируют, что им не всё равно на братьев наших меньших. Это показатель отзывчивости, доброты и гуманности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.