27 апреля делегация липецких предприятий посетила город Калугу, где состоялась межрегиональная биржа деловых контактов представителей легкой промышленности шести регионов (Ярославской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Орловской и Костромской областей). Напомним, что в марте этого года состоялась первая встреча представителей бизнеса шести регионов ЦФО во Владимире в рамках выставки «Стройпрогресс», были представлены презентации предприятий, информация о текущих и перспективных потребностях и компетенциях предприятий.

Участие 8 липецких компаний организовано АНО «ЦПЭ Липецкой области» в рамках работы Центра поддержки предпринимательства.

Липецкую область представила делегация из шести предприятий малого и среднего бизнеса: производители верхней одежды ООО «Екатерина» и ООО «Тэнэлэвэн», а также индивидуальные предприниматели: производитель детской одежды Марина Самаева, производитель женского нижнего белья Елена Федотова, производитель обуви и кожаной галантереи Тигран Григорян, дизайнер домашних интерьеров и Оксана Гаврилова и представители швейных ателье: индивидуальные предприниматели Нина Гольцова и Ирина Хрупова.

В рамках деловой программы бизнес-миссии предприниматели посетили швейное производство ООО «Мануфактура Боско», где участники осмотрели производственные площадки швейной фабрики и оценили современные возможности легкой промышленности.

На площадке биржи контактов компании региона презентовали свою продукцию, провели деловые переговоры с руководителями компаний интересующих сфер деятельности, установили новые каналы сбыта, определили наиболее перспективных деловых партнеров,а в рамках заседания Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности были рассмотрены вопросы установления кооперационных связей предприятий легкой промышленности в условиях разрыва логистических цепочек после введения санкций против РФ.

Сопровождающий делегации, специалист ЦПП Маргарита Болдырева отметила, что поездка была полезной и интересной для всех, так как прямое общение на переговорах – это наиболее эффективный способ поиска заинтересованных и надежных партнеров, помощь в развитии межрегиональных кооперационных связей.

По итогам биржи контактов, липецкими предпринимателями были достигнуты договорённости о сотрудничестве с предпринимателями других регионов, а также были успешно презентованы и проданы изделия ИП Самаевой М.В.