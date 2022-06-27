Предприниматели Липецкой области посетили Кострому с официальной бизнес-миссией, где состоялась межрегиональная биржа деловых контактов представителей Владимирской, Калужской, Орловской и Ярославской областей.

Поездка организована АНО «ЦПЭ Липецкой области» в рамках плана работы регионального Центра поддержки предпринимательства. Межрегиональная биржа деловых контактов была посвящена текстильной, легкой, мебельной промышленности, производству строительных материалов, дизайну интерьеров, производству фурнитуры и украшений для одежды, изготовлению сувениров и ювелирных изделий, организации промышленного туризма, социальным PR-технологиям, маркетингу и другим направлениям. Участники деловой встречи выразили заинтересованность в прямом сотрудничестве, в поиске новых контактов с партнерами из других регионов, развитии связей с производителями тканей, фурнитуры, оборудования и сырья, оказании различных видов услуг, обмене опытом работы и другое.

Для предпринимателей делегаций были организованы производственные экскурсии на Костромскую Льняную мануфактуру, Ювелирный Дом Кабаровских. Руководители этих предприятий познакомили участников делегаций с производством своей продукции, показали технологию ее изготовления непосредственно в цехах, отметили те проблемы, которые сдерживают производство льняных тканей и ювелирных изделий.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Липецкой области региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. При этом атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом стала одним из серьезных факторов выработки дополнительных мер в этой сфере».