Делегация Липецкой области посетила Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан в рамках 19-й международной выставки «Сельское хозяйство» «UzAgroExpo 2024», которая проходит с 20 по 22 ноября в Ташкенте. Встречу организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») при содействии Торгового представителя РФ в Республике Узбекистан Константина Злыгостева. Липецкую область представили девять компаний: ООО «ВЛК-Черноземье», ООО «СТ Рус», ООО «ЗМК Форвард», ООО «Лев-Толстовский молочный завод», ООО «Свой корм», ООО «Ласар», ООО «Новолипецкий металлосервис», АО «Чаплыгинский крахмальный завод», ТД «Грязинский завод цепей».

Участники встречи отметили, что деловые связи между предпринимателями Липецкой области и Узбекистана с каждым годом укрепляются, и обсудили вопросы экспорта липецкой продукции и услуг. В ТПП Республики Узбекистан для липецких предпринимателей были организованы В2В-переговоры с потенциальными партнерами принимающей стороны, достигнуты предварительные договоренности по установлению сотрудничества.

«У Липецкой области давние деловые связи со странами СНГ и многими другими иностранными государствами. Их укрепление и развитие говорит о взаимовыгодном партнерстве и доверии друг другу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.