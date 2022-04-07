Центр инновации социальной сферы и народно-художественных промыслов организовал вебинар «Маркетинг выставочной деятельности», в котором приняли участие липецкие предприниматели. Профессиональный тренер Московской бизнес-школы, эксперт-практик в области управленческого развития и стратегии продвижения компании Виктория Шухат познакомила слушателей со всеми стадиями подготовки, участия и обработки результатов встреч на выставочно-ярмарочных мероприятиях и в деловых миссиях по стране и за рубежом.

Были рассмотрены вопросы организации стендов, работы с различными категориями профессиональных посетителей и случайными визитерами на стенд, обозначены методы привлечения внимания к стендам предприятий, формы контактов с потенциальными потребителями продукции или услуг предприятий и индивидуальных предпринимателями.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Устранение административных барьеров, снижение административной нагрузки на бизнес – наша совместная задача».

Особое внимание уделялось оценке экономической эффективности участия в выставках и деловых миссиях. Тематика вебинара оказалась очень полезной как для специалистов предприятий, производящих продукцию для социально незащищенных категорий населения, так и для представителей региональных народных промыслов, экспортеров продукции. Запись вебинара доступна по ссылке.