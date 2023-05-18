Особенности выхода на рынки стран Ближнего Востока изучили липецкие экспортеры. Мероприятие организовано центром поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и программы школы экспорта Российского экспортного Центра.

Представители 17 компаний малого и среднего бизнеса региона под руководством федерального тренера и наставника АНО ДПО «Школа экспорта АО РЭЦ» Оксаны Воронковой изучили возможности экспорта своих товаров и услуг на рынки стран Ближнего Востока, в том числе в страны Персидского (Арабского) залива (Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия), Арабской Республики Египет, Турции, Сирии и Палестины, включая особенности выбора ниши, особенностей социально-экономической динамики, внешней торговли, барьеров входа, валютных расчетов, выбора логистического маршрута, деловой культуры стран.

«Многие рассматривают ближневосточный регион как хаб, из которого можно будет вести свою деятельность независимо от дружественных, не дружественных стран по отношению к РФ. На мастер-классе мы рассмотрели какие схемы реализации сделок у нас возможны. Мы сфокусировались на странах, в которые чаще всего идут российские компании, также обсудили условия входа на рынки стран Персидского залива, рассмотрели вопросы релокации бизнеса и регистрации компаний в ОАЭ и Королевстве Саудовская Аравия», — отметила Оксана Воронкова.

Участники узнали, как экспортировать товары в санкционных условиях в ОАЭ и КСА, также смогли применить полученные знания при решении бизнес-кейсов, которые также включены в программу и подготовлены специально для проработки вопросов совместно с тренером.

«В Липецкой области постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства. Они позволяют расширить географию сбыта товаров, повысить конкурентоспособность липецкой продукции, а значит придать импульс экономическому росту региона, а также укрепить репутацию инвестиционного потенциала», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.