Липецкие предприниматели приглашаются для участия в акселерационной программе «Экспортный форсаж». Ее реализует Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа создана для субъектов малого и среднего бизнеса с целью выхода на международные рынки и укрепления позиций действующих экспортеров. Она состоит из шести модулей продолжительностью по два дня каждый и межмодульных периодов, в рамках которых компании при поддержке наставников выполняют домашние задания по проработке различных этапов своего экспортного проекта.

Участники освоят методику формирования экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек. «Участие в программе – это возможность как для начинающих экспортеров, так и для компаний с опытом экспортной деятельности обучить своих сотрудников всем аспектам ведения внешнеэкономической деятельности, создать экспортные стратегии для каждого конкретного предприятия-участника программы, повысить конкурентоспособность липецкой продукции, расширить географию сбыта товаров, а значит придать импульс экономическому росту нашего региона, укрепить репутацию Липецкой области и ее инвестиционного потенциала», – отметил начальник центра поддержки экспорта, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов.

Критерии отбора для участия в программе:

компания относится к субъекту категории МСП Липецкой области;

срок деятельности не менее трех лет;

наличие бухгалтерской отчетности за этот период в открытых источниках;

основной вид деятельности: производство и/или оптовая торговля;

объем товарооборота от 50 млн до 2 млрд рублей;

организационно-правовая форма: ООО, либо акционерные общества.

На протяжении всех этапов акселерационной программы компании сопровождает штат высококвалифицированных специалистов (тренеров, наставников, трекеров и профильных экспертов), подготовленных и аттестованных по программам повышения квалификации в «Школе экспорта АО «Российский экспортный центр». Компании принимают участие на безвозмездной основе, все расходы оплачивает центр «Мой бизнес». Итогом программы акселерации станет заключение участниками внешнеторговых контрактов.

Желающие принять участие в акселерационной программе, могут оставить заявку на обучение до 26 апреля 2023 года включительно. Заполнить форму можно здесь. Контактное лицо по вопросам участия – куратор проекта Коробова Ольга, [email protected], тел. 89198559443.