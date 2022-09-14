Более 600 представителей российских регионов примут участие в социальном бизнес-туре, в том числе девять липецких предпринимателей, которые осуществляют деятельность в соцсфере. Они стали победителями регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года».

Предприниматели Липецкой области отправятся перенимать опыт и делиться своими достижениями в Калужскую, а также Орловскую и Тульскую области. Социальный бизнес-тур – это уникальная программа для соцпредпринимателей, которые стали финалистами регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Он реализуется в рамках проекта «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Социальные предприниматели из всех уголков России в ходе бизнес-тура отправятся в 17 городов. В каждом регионе центры инноваций социальной сферы подготовили для них образовательные тренинги, экскурсионные программы, а также программу посещения местных социальных предприятий для знакомства и обмена опытом. А уже в октябре более 30 социальных предпринимателей из Центрального федерального округа приедут в рамках бизнес-тура в Липецкую область. За три дня гости встретятся с липецкими и елецкими коллегами, примут участие в трех образовательных тренингах и увидят главные достопримечательности региона.

Сегодня в Липецкой области в реестре социальных предпринимателей зарегистрировано 62 компании, которые занимаются социальным туризмом, организуют культурные и спортивные акции. Создана рабочая группа по социальному предпринимательству при Координационном Совете по МСП, проводятся обучающие лекции, реализована возможность получения финансовой поддержки в виде гранта, размер которого составляет от 100 тыс до 500 тыс рублей. Прием заявок на грант запланирован на этот сентябрь. А в августе нынешнего года для социальных предприятий региональным законом были установлены пониженные ставки налогообложения: 1% для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, и 5% для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. «Правительство Липецкой области уделяет особое внимание развитию социального предпринимательства в регионе. Количество таких предпринимателей за последние два года увеличилось в два раза», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.