Акселератор социальных проектов этого года завершился на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в центре «Мой бизнес». Тренинг организован Центром инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов региона при поддержке Международной лаборатории социального предпринимательства ВЭИА из Москвы. Занятия со слушателями в течение недели проводил опытный бизнес-тренер из Воронежа Калина Яркина.

Всего на акселерационную программу было подано 17 заявок из Липецка, Ельца, Грязинского, Добровского и Усманского районов Липецкой области. Речь шла о таких важных социальных сферах, как педагогика (оказание услуг дополнительного образования детей, в том числе детей с ОВЗ), предоставление услуг в различных сферах деятельности, например, медицине (реализация ортопедических изделий и оказание комплексной помощи в реабилитации онкобольных). Несмотря на то, что тематика проектов оказалась такой разнообразной, их объединял новый взгляд на решение сложных проблем в обществе, бизнесе эпохи пандемии, социальные инновации.

Особый упор в ходе стратегических сессий делался на организацию безубыточной деятельности в социальной сфере, на способы привлечения средств и партнеров, на правила подготовки встреч с потенциальными инвесторами, анализ сильных и слабых сторон каждого социального проекта. Сессии включали презентации домашних заданий и обсуждение полученных идей, ответы на вопросы и обратную связь от тренера. Тренинг позволил каждому участнику развить навык подготовки презентаций своих проектов, а также научиться кратко, информативно и ярко излагать необходимую информацию для достижения запланированного результата.

Защита проектов прошла в формате делового обсуждения, насыщенного аналитикой и обменом знаниями. Все представленные проекты оказались интересны и социально значимы, а представляющие их предприниматели показали высокий уровень креативного мышления, здравого финансового позиционирования и способности не только видеть будущее своего бизнеса, но и активно взаимодействовать с другими участниками акселератора. Калина Яркина и начальник Центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Липецкой области Евгений Ковалев поздравили победителей и вручили им сертификаты за участие в акселерационной программе, которые позволят участникам – социальным предпринимателям – получить грант на развитие социального бизнеса от администрации Липецкой области.

«Социальные предприниматели удовлетворяют потребности и используют возможности, которые не видят другие, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Они внедряют инновационные идеи и продукты, решают важные социальные и культурные проблемы и в то же время такой бизнес приносит прибыль».