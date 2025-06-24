Липецкие предприниматели приняли участие в бизнес-миссии в Казахстан и Кыргызстан

Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») организовал для предпринимателей бизнес-миссию в Алматы и Бишкек. В состав делегации вошли липецкие компании: ООО «ЗМК СТС», ООО «ВЛК-Черноземье», ООО «Прицепцентр», ООО «Автопоинт», ООО «Антопро», ИП Котова И.Г. Они провели больше 50 деловых встреч.

В городе Алматы липчане встретились с руководством крупнейшего инвестиционно-строительного холдинга BI Group, сети строительных гипермаркетов «12 Месяцев» и другими компаниями Казахстана. В местной Палате предпринимателей приняли участие в круглом столе с руководителем Палаты Чингизханом Мамановым и представителями бизнес-кругов Казахстана. Далее для каждой компании Липецкой области были организованы целевые b2b встречи с потенциальными партнерами, выезды на площадки местных компаний.

Следующей точкой бизнес-миссии стала столица Кыргызской Республики Бишкек, где участники провели встречу с заместителем торгового представителя России в Республике Георгием Пивко и руководителем представительства РЭЦ в стране Романом Ивановым. Липецкие компании получили ответы на вопросы по ведению бизнеса в стране, конкуренции, ценообразованию, логистике, международным расчётам, профильным международным мероприятиям, проводимым в Кыргызстане. Делегация посетила ТПП Кыргызской Республики, где встретилась с вице-президентом ТПП Мамасадыком Бакировым. На встрече был представлен экономический, инвестиционный, туристический потенциал Липецкой области. Достигнуты договоренности по развитию взаимодействия для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

«Проведение бизнес-миссий – эффективный инструмент для обмена опытом и налаживания партнерских связей между регионами, что является вкладом в укрепление экономического потенциала Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.