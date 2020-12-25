Центр «Мой бизнес» Липецкой области присоединился к всероссийской социальной акции. Добровольческая инициатива #МойбизнесПомогает в этом году проходит в регионе впервые, но в дальнейшем должна стать традиционной. Ее главная цель – приобщить бизнес-сообщество к помощи нуждающимся жителям Липецкой области. «Поддержка находящихся в трудной жизненной ситуации липчан – один из приоритетов в деятельности всех уровней власти, и хорошо, что к нашей работе подключаются предприниматели», – отметил глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили организаторы акции, 25 сладких новогодних подарков предприниматели региона передали для семей участников боевых действий в локальных войнах и конфликтах. Председатель липецкого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валентин Сонин отметил, что часть этих сладостей вручат юным победителям конкурса рисунков и сочинений на тему 75-летия Великой Победы. Среди сюрпризов к Новому году – игрушки, оргтехника и многое другое.

К социальной акции подключились уже более 10 компаний региона, и их количество будет расти. «Мы часто сегодня говорим про социальную ответственность бизнеса, и вот конкретный пример, когда предприниматели хотят помогать. Мы будем дарить подарки ветеранам и их семьям, потому что очень важно поддерживать тех, кто защищал страну и всех нас», – прокомментировал директор Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.