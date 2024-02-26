Проект Ozon «Сделано в России» объединил множество активных продавцов и локальных брендов, в том числе из Липецкой области, на региональных витринах, став инструментом продвижения качественных товаров отечественных производителей и стимулируя рост количества продаж на платформе. В 2023 году покупатели приобрели более 18 млн товаров, представленных на региональных витринах.

Специальный раздел Липецкой области «Липецкая земля» запущен в конце ноября 2023 года. На витрине размещено около 900 товаров от 19 брендов. В разделе представлено 15 категорий товаров. Самый широкий ассортимент можно найти в «Товарах для дома», «Аксессуарах», «Товарах собственного производства», «Игрушках» и «Детской одежде». Несмотря на то, что региональная витрина появилась недавно, она уже стала важным ориентиром для потребителей, заинтересованных в приобретении товаров местных производителей напрямую без посредников. По подсчетам маркетологов платформы, местные бренды уже ощутили кратный рост спроса на их товары. Как сообщили в центре «Мой бизнес», в 2023 году в Липецкой области наибольшим спросом пользовались сыродавленное подсолнечное масло холодного отжима, сеянцы и саженцы лимонов и мандаринов, а также табуреты и стремянки.

На конец января 2024 года продано уже более 20 тыс. товаров местных производителей, представленных на витрине. Выставить товар на витрину может любой бренд-производитель из региона. Заявку надо подать здесь. «Для участия необходимо предоставить SKU карточки товаров, – уточнили эксперты. – Узнать подробности можно в центре «Мой бизнес» по телефону 8 (800) 301-7675. Обращаем внимание, что попасть в раздел смогут компании, которые производят продукцию исключительно на территории Липецкой области».

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.