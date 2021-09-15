Обучение для предпринимателей по программе «Бизнес-форсайт: быстрый старт в бизнесе!» провел в течение четырех дней АНО «ЦПЭ Липецкой области» в Центре «Мой бизнес». В первый день федеральный бизнес-тренер, эксперт по технологиям ведения переговоров, квалифицированный консультант по операционному управлению и стратегическому развитию бизнеса, основатель проекта всепереговоры.рф Руслан Баликов рассказал участникам об основных бизнес-моделях, ошибках бизнес-стартапов, о том, как выбрать и построить бизнес с учетом современных трендов и многом другом.

На следующий день на семинаре «Организация бизнеса и бизнес-процессов» бизнес-тренер, консультант, спикер федеральных площадок, собственник компаний «Advantage», «ДиректАктив» Николай Голещихин рассказал об основах организации бизнеса, ключевых бизнес-процессах и о том, как создать команду. На мастер-классе «Интернет для бизнеса» участники детально изучили процесс продвижения бизнеса в интернете, а также поговорили о рекламе, социальных сетях и мессенджерах. Спикером выступил эксперт Антон Костриченко, владелец маркетингового агентства SHEER. Завершилась образовательная программа тренингом «Упаковка и презентация бизнес-идеи». Участники детально изучили, как «продать» бизнес-идею, как, где и когда искать инвестиции, поговорили об особенностях «живых выступлений» и выступлений онлайн. Спикером выступил Рустам Багизов, шеф-редактор РБК-Пермь. В целом участники отметили структурированность подачи информации и высокий уровень организации обучения. Все слушатели получили активную обратную связь и подробные ответы на интересующие их вопросы.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.