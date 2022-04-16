Перспективы сотрудничества липецких бизнесменов с представителями абхазского делового мира обсудили участники телемоста Липецк-Республика Абхазия, который состоялся на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области». Наш региона представили президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Елена Мещерякова. Компании малого и среднего бизнеса, специализирующиеся на проектировании и строительстве промышленных зданий, изготовлении металлоконструкций, производстве козьего молока, кондитерских изделий презентовали свою продукцию.

Анатолий Гольцов подчеркнул актуальность подобного рода мероприятий для развития экономических отношений и реализации совместных инвестиционных и бизнес-проектов. Он отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса Липецкой области заинтересованы в поиске новых партнёров, установлении крепких деловых связей и переориентации рынков сбыта.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мирцхулава рассказала о перспективах торгово-экономических связей между Россией и Абхазией. В настоящее время торгово-экономические отношения только с российской стороны вовлечены в разных форматах свыше четырёх тысяч крупных, средних и малых предприятий. Но при этом абхазские предприниматели заинтересованы в установлении новых сотрудничеств, в осуществлении новых программ на долгосрочной основе и в свою очередь готовы расширять производство и наращивать объёмы для экспорта продукции в регионы РФ. Что касается спроса абхазского потребителя — это в основном мясо и рыба, мукомольная, алкогольная и безалкогольная продукция, черный металл, строительная древесина.

«Вовлечение малых и средних предприятий в экспортную деятельность – в числе приоритетных направлений работы областной администрации в сфере экономики. В регионе созданы возможности для реализации бизнес-идей, действуют программы содействия предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Благодаря современным технологиям, сегодняшний формат взаимодействия, сформировавшийся за последние два года из-за пандемии, позволил предпринимателям из Абхазии и Липецка продемонстрировать свой экономический потенциал и найти новых партнёров. Стороны договорились проработать перспективы развития бизнеса двух субъектов, а также провести ряд мероприятий, направленных на укрепление туристического, экономического и культурного потенциала.