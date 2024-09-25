Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал бизнес-миссию в Республику Беларусь с 17 по 19 сентября. В неё вошли представители 13 компаний: ИП Глазкова Светлана Игоревна, ООО «Свой корм», ООО «Завод металлоконструкций Стальные технологии строительства», ООО ГК «ЛипецкПрофиль», ООО «СК Теплосити», ООО «Стройнэт», ООО «ВЛК – Черноземье», ООО «Термофикс Групп», ООО «Авикс Групп», ООО «Липецкоблснаб», АО «ЛИКК», ООО «Аист», ООО МК «Стальной лев». Возглавил делегацию начальник регионального Центра поддержки экспорта, первый вице-президент Липецкой ТПП Василий Гольцов.

Принимающей стороной выступило Могилёвское отделение БелТПП при активном содействии представителя БелТПП в Липецкой области Валерия Золотарёва. Бизнес-миссия началась с посещения международной строительной выставки «Будпрагрэс – 2024». Здесь липецкая компания «Авикс Групп» презентовала свои смазочные материалы для строительной техники. А предприятие «Стальной лев» достигло предварительных договоренностей о сотрудничестве с белорусским машиностроительным холдингом «Амкадор». Деловая миссия продолжилась в Министерстве финансов Республики Беларусь, где состоялась встреча участников делегации с первым заместителем Министра финансов Дмитрием Кийко.

18 сентября в Минске состоялись В2В переговоры и встреча Василия Гольцова и Валерия Золотарёва с руководством БелТПП. Липецкие компании презентовали белорусским коллегам свою продукцию. Обсудили проведение процедур закупок на конкурентной основе с помощью электронной платформы icetrade.by. Участники бизнес-миссии посетили строительный гипермаркет «ОМА» в Минске с целью установления взаимодействия с отделом закупок, изучения ассортимента и ценовой политики. Компания «ЛипецкПрофиль», которая уже представлена на полках гипермаркета, договорилась о расширении поставок выпускаемой продукции за счёт увеличения ассортимента.

Также липецкие экспортеры посетили Белорусскую универсальную товарную биржу. Ежегодно на бирже совершается более 400 000 сделок на сумму порядка 4 млрд долларов США, а клиентская база насчитывает более 28 000 компаний из 70 стран мира. Представители биржи отметили, что количество российских компаний, продвигающих свою продукцию через эту площадку, значительно растет. К тому же у биржи открыто представительство в Китае, поэтому возможности её участников не ограничиваются рынком Республики Беларусь. Липецким экспортерам предложили пройти бесплатное обучение работе с операциями на бирже, а также использовать возможности выхода на рынки Китая через представленный инструмент.

Липецкая делегация приняла участие во II Международной специализированной выставке «Наш Дом» для организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, где липецкие экспортно ориентированные предприятия смогли презентовать свой потенциал. В этом году на выставке представили свои достижения более десятка зарубежных компаний. ЗАО «Сделай сам» Минска выразило готовность закупать продукцию у липецкой компании «ВЛК – Черноземье», которая выпускает лакокрасочную продукцию. Также участники бизнес-миссии посетили строительную компанию ОДО «Айрон», где познакомились со стандартами нового строительства на примере строящегося жилого комплекса «Левада».

«Липецкие предприниматели регулярно организуют бизнес-миссии в дружественные страны. Итогом таких поездок становятся новые договоренности и контракты, способствующие развитию предприятий региона и расширению экспортного потенциала», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.