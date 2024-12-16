Завершился пятинедельный обучающий интенсив для креативных предпринимателей Липецкой области. Он включал онлайн-лекции, офлайн-воркшопы и индивидуальную работу с экспертами университета креативных индустрий Universal University. За это время предприниматели научились анализировать рынок и свою целевую аудиторию, получили навыки работы с каналами продаж, выстраивания партнерских отношений и общения с клиентами.

Финалом программы стала защита стратегий продвижения местных брендов. По итогам интенсива все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение программы. Курс организовал Центр развития креативных индустрий липецкого Фонда поддержки МСП.

«Креативные индустрии – это довольно динамично развивающееся направление в сфере предпринимательства. Туризм, фото и видео, народные промыслы, мода, местные бренды – все это является творческим бизнесом. Если это пользуется спросом и нужно обществу, мы должны поддерживать. Для этого в регионе создан Центр креативных индустрий и формируется стратегия развития», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.