Бизнес-интенсив «Как работает сторителлинг, и почему его нужно применять для рекламы своего бизнеса?» состоялся на площадке центра «Мой бизнес» Липецкой области. На конкретных примерах участники пополнили свои знания о сторителлинге – методе, который ненавязчиво поможет донести до потребителя нужную информацию, вызвать доверие у клиента и создать качественную коммуникацию.

Обсуждался целый ряд вопросов, в частности, какие существуют техники сторителлинга, где брать захватывающие дух истории, как превратить скучную тему в интересный текст или видео, и самое главное, как продавать через грамотно выстроенную историю. В ходе интенсива отмечалось, что рассказывать истории можно в любой сфере, где происходит общение с людьми. Это может быть текст, видеоролик, инфографика или комикс. Истории используют на сайтах и в соцсетях, на лендингах и в еmail-рассылках. Применение сторителлинга не требует вложений денег – истории есть у каждого предпринимателя и они уникальны.

Чтобы принять участие в тренингах, семинарах, мастер-классах, проходить обучение и повышать свои бизнес-компетенции, можно обратиться в центр «Мой бизнес», расположенный в Липецке на улице Кузнечная, 8, телефон 8-800-301-76-75. Центр создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».