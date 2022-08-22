Тренинг «Команда мечты, или мотивация сотрудника в ХХI веке» прошел в Центре «Мой бизнес» Липецкой области. Грамотно подобранная команда – залог успеха практически любого бизнеса, считают эксперты. И собрать вокруг себя настоящих профессионалов, а затем проработать грамотную мотивацию для каждого сотрудника – основная задача любого руководителя.

Как правильно это сделать, разбирались участники тренинга – начинающие предприниматели, которые только планируют собрать команду, и опытные бизнесмены, которым необходимы навыки управления командой. На занятия пришли и самозанятые, которые планируют в дальнейшем масштабировать свое дело, стать ИП и нанять сотрудников.

«Если ваши сотрудники смогут обрести смысл и цель своей работы, то вы увидите результат их творчества, воображения и огромного потенциала, который ранее был недоступен. Это большое преимуществом перед конкурентами», – отмечали на тренинге эксперты. Также участники узнали, на что нужно обратить внимание при найме, как подобрать персонал, что мотивирует сотрудника в современном мире и что представляет из себя команда мечты.

Анонсы всех запланированных тренингов, вебинаров, программ, деловых встреч и выставок можно найти на сайте Центра «Мой бизнес» Липецкой области в разделе «Календарь».