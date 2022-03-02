Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал для региональных экспортеров бизнес-миссию в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае. В состав делегации нашего региона вошли представители «Форсаж-Ойл», ООО «Компания Игрушки», «ПК «Энерком», а также компаний «НМФ «Амбилайф», «Техна» и «Стройнэт».

В первый день участники посетили павильон России на всемирной выставке «Экспо 2020». В ходе визита состоялось прямое подключение с директором АНО «ЦПЭ Липецкой области», президентом Липецкой ТПП Анатолием Гольцовым. Он пожелал экспонентам продуктивный работы, установления крепких деловых связей и беспрепятственного расширения торгово-экспортных коридоров.

Результатом первого дня работы стало заключение договоренностей о проведении деловых встреч и В2В переговоров липецких предпринимателей с представителями малого и среднего бизнеса ОАЭ. «Бизнесу нужен такой формат, ведь именно знакомства для предпринимателей основополагающий фактор для дальнейшего плодотворного сотрудничества», — отметил Анатолий Гольцов.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года. «Наращиванию экспорта уделяется особое внимание, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».