Липецкие предприниматели установили деловые контакты в Узбекистане

Делегация Липецкой области успешно провела бизнес-миссию в столице Республики Узбекистан – Ташкенте. Мероприятие было организовано Центром поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») для продвижения продукции региональных компаний на узбекский рынок. В состав делегации вошли восемь экспортно ориентированных предприятий, работающих в сфере производства металлоконструкций и быстровозводимых зданий, строительных и теплоизоляционных материалов, емкостного оборудования, производства молочной продукции, кормов для животных, шротов, жмыхов.

За три рабочих дня липецкие бизнесмены провели больше 30 индивидуальных встреч с потенциальными партнерами Республики, посетили Торговое представительство Российской Федерации в Узбекистане, Торгово-промышленную палату Республики и территориальную ТПП города Ташкента. На встречах обсуждались особенности рынка, правовые аспекты сотрудничества и коммерческие предложения. Итогом визита стали конкретные договоренности. Кроме того, делегация ознакомилась с возможностями особой промышленной зоны в Янгихаятском районе Ташкента.

«Подобные бизнес-миссии позволяют получить реальные договоренности о дальнейшем экономическом сотрудничестве. Липецким предприятиям действительно есть, что предложить партнерам. Их продукция конкурентная, качественная и востребованная», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.