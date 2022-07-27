Проект социальной адаптации осужденных граждан, в отношении которых назначены принудительные работы, реализующийся в Липецкой области уже не первый год, стал главной темой деловой встречи в Центре «Мой бизнес». Предпринимателям о нем рассказал заместитель начальника УФСИН по Липецкой области Олег Щедрин.

Проект предполагает трудоустройство осужденных в организации, которым требуется рабочие кадры. Сейчас уже семь липецких предприятий приняли таких граждан на работу. Трудоустроенный осужденный находится под постоянным контролем исправительного центра, в котором он состоит. Он имеет возможность обучиться профессии, которая необходима предприятию, для этого в исправительных учреждениях функционируют профессиональные училища. Государство берет часть расходов по обеспечению работников на себя, а прибыль при этом полностью получает организация. Заработная плата устанавливается в минимальном размере оплаты труда, в Липецкой области он составляет 15279 рублей в месяц.

«Возможно, такое взаимодействие вызовет немало вопросов, но могу заверить каждого предпринимателя, что бояться тут нечего, – отметил начальник управления экономического развития региона Кирилл Дождиков. – Это выгодно для бизнеса. В период «кадрового голода» можно получить действительно хороших работников, которые после истечения срока могут продолжать работать на предприятии. Такие случаи – не редкость». Кроме того, тот, кто трудоустраивает осужденных граждан, может состоять в реестре социальных предприятий и претендовать на грант от 100 до 500 тысяч рублей.

«Правительство Липецкой области, правоохранительные структуры постоянно совершенствуют работу по социальной адаптации и реабилитации осужденных граждан, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Это значительно снижает рецидивную преступность, и в этой работе необходимо объединить усилия всех заинтересованных служб и ведомств», – считает губернатор Игорь Артамонов.