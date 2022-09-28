Липецкие предприниматели приняли участие в открытой бизнес-встрече «Как найти партнеров и клиентов в эпоху турбулентности обладая навыком Networking. Продажи через WILDBERRIES, какие товары приведут к прибыли, а какие могут просто слить бюджет», которая прошла в центре «Мой Бизнес».

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с масштабированием бизнеса и поиском клиентов без таргета, повышением навыков эффективных коммуникаций, созданием брендов с нуля и развитием продаж через маркетплейсы. Спикер по личному бренду и расширению сети знакомств Татьяна Голанцева, а также эксперты по продажам на маркетплейсах Ксения Ермолова и Артем Грачев разобрали с участниками основные ошибки и наметили стратегию развития бизнеса.

«Это хорошая идея — объединить две обширные темы: навыки деловых знакомств, переговоров и размещение на маркетплейсах. У нас в регионе есть чат для местных поставщиков электронных площадок, где они ежедневно обсуждают свои кейсы» — отметила начальник центра поддержки предпринимательства Наталья Родионова.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы». В регионе постоянно прорабатываются новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».